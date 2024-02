Aretirali nekdanjo članico Frakcije Rdeče armade. Osumljena je več ropov

Nemška policija je v Berlinu aretirala nekdanjo članico levičarske teroristične organizacije Frakcija Rdeče armade (RAF), ki je bila na begu več kot 30 let. Zdaj 65-letna Daniela Klette je osumljena sodelovanja v šestih ropih.

Klettejeva, ki je imela tuji potni list z lažnim imenom, se aretaciji ni upirala, je povedal vodja sektorja kriminalistične policije dežele Spodnja Saška Friedo de Vries. Njeno pravo identiteto so ugotovili s pomočjo prstnih odtisov. Med hišno preiskavo v stanovanju je policija zasegla strelivo, ne pa tudi orožja. Po besedah de Vriesa preiskovalci ne vedo, kje se je Klettejeva skrivala v zadnjih letih, prav tako ne vedo, koliko časa je bivala v blokovskem stanovanju, v katerem so jo našli po namigu, ki so ga prejeli novembra lani.

30 let se je skrivala pred organi pregona.

Po aretaciji so jo prepeljali v mesto Verden na severu države, kjer ji je sodnik odredil pripor. Po besedah tožilca v Hannovru Clemensa Eimterbäumerja preiskava ni bila usmerjena v domnevna teroristična kazniva dejanja, povezana s članstvom Klettejeve v RAF.

Ropi niso bili politično obarvani

Prijeta je ena od treh nekdanjih članov teroristične organizacije Frakcija Rdeče armade, ki jih nemška policija išče že več let. Klettejevo, Ernsta-Volkerja Stauba in Burkharda Garwega povezujejo z 12 ropi v severni Nemčiji med letoma 1999 in 2016 ter s poskusom umora. Preiskovalci domnevajo, da ropi niso bili politično obarvani, ampak so osumljenci z njimi financirali svoje skrivno življenje. Leta 2020 je bila trojica namreč uvrščena na Europolov seznam najbolj iskanih kriminalcev v Evropi. Nemške oblasti so v torek aretirale še enega moškega, a njegove identitete niso razkrili.

Preiskovalci ne vedo, koliko časa je bivala v stanovanju.

Frakcija Rdeče armade je nastala ob koncu 60. let prejšnjega stoletja v Zahodni Nemčiji. Člani skupine, ki je bila razglašena za teroristično organizacijo, so med drugim nasprotovali vietnamski vojni in kapitalističnemu sistemu. Pripisujejo jim odgovornost za smrt 34 ljudi. Leta 1998 je bila skupina razpuščena.