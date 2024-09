Aretacije po samomoru

Švicarska policija je na podlagi suma napeljevanja in pomoči pri samomoru aretirala več ljudi, potem ko si je v ponedeljek 64-letna Američanka v kantonu Schaffhausen ob meji z Nemčijo življenje vzela s pomočjo t. i. samomorilske kapsule. Identiteta Američanke in aretiranih ni znana, organizacija za pomoč pri umiranju The Last Resort pa je v izjavi za javnost zapisala, da je ženska že več let trpela za številnimi resnimi težavami, povezanimi s hudo oslabljenim imunskim sistemom, pred samomorom pa je opravila psihiatrični pregled. Sopredsednik združenja Florian Willet je bil edina prisotna oseba in je smrt »pod krošnjami dreves« opisal kot »mirno, hitro in dostojanstveno«.

Kapsula Sarco, ki jo je leta 2017 izumil Philip Nitschke, je zasnovana tako, da se človek vanjo uleže in s pritiskom na gumb sproži dovod dušika. Smrt nastopi kot posledica hipoksije oz. pomanjkanja kisika v telesu. Oseba v kapsuli naj bi hitro izgubila zavest in umrla v približno petih minutah. Nitschkejeva organizacija Exit International, ki ima v lasti kapsulo Sarco, je neprofitna skupina, ki se financira z donacijami. Edini strošek za uporabnika je 18 švicarskih frankov (19 evrov) za dušik.

Avstralski zagovornik evtanazije in avtor kapsule Sarco Philip Nitschke FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Uradno je torej kapsulo zdaj prvič uporabila Američanka, ki je v ponedeljek pri kraju Merishausen ob švicarsko-nemški meji z njo storila samomor. Toda uporaba kapsule Sarco v Švici, kjer je pomoč pri končanju življenja sicer uzakonjena že desetletja, ni zakonita. »Kapsula ne izpolnjuje pogojev zakona o varnosti proizvodov, zato je ni mogoče dati na trg. Poleg tega uporaba dušika pri njej ni skladna z namenskim členom zakona o kemikalijah,« je v ponedeljek v parlamentu dejala švicarska notranja ministrica Elisabeth Baume-Schneider.

Državni tožilec Schaffhausna Peter Sticher je za časnik Blick povedal, da so se operaterji kapsule zavedali tveganja aretacije. »Pisno smo jih opozorili. Rekli smo, da bodo soočeni s kazenskimi posledicami, če bodo prišli v Schaffhausen in uporabili Sarco,« je dejal.