Aleksandar Mileno in sina (1) vrgel iz 16. nadstropja: Kamere posnele pošastni zločin (VIDEO)

Iz Rusije poročajo o pravi grozljivki. Tako je Aleksandar Lipatov (39) svojo ženo Mileno (36) in enoletnega sina vrgel iz 16. nadstropja zgradbe v Moskvi, navajajo RIA Novosti. Umrla sta na kraju, reševalci so lahko le potrdili smrt.

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki tragedije. Prikazujejo pločnik pred stavbo, kjer sta padla ženska in njen sin.

Potem ko ju je Aleksandar vrgel s stavbe, se je zabarikadiral v stanovanje. Občasno je pokukal skozi okno in opaziti je bilo, da je gol, iz stanovanja pa je vrgel tudi nekaj stvari. Kmalu je na kraj prispela policija. Vdrli so v stanovanje in ga prijeli, ven pa so ga odnesli na nosilih, s kisikovo masko na obrazu. Kakšno je njegovo zdravstveno stanje ni znano.

Aleksandar je bil z Mileno poročen tri leta, do nedavnega pa je delal v Centralni banki Ruske federacije. Sosedje so povedali, da so živeli mirno in da so Mileno pogosto videvali s sinom. Policija naj bi v stanovanju našla zdravila proti depresiji.