83-letna babica s pasjo zverino prišla na policijsko postajo, nastal je kaos

Policija je pred dnevi obravnavala dogodek v Opatiji, kjer je 83-letna državljanka na hodnik policijske postaje pripeljala psa brez nagobčnika.

Varuhom reda zelo predrzno ugovarjala

Ko so jo policisti opozorili in jo pozvali, naj zapusti hodnik in psa priveže izven policijskih prostorov, se ni zmenila za njihovo prošnjo in jim je predrzno ugovarjala, nato pa psa privezala na vhodna vrata postaje in tako preprečila vstop in izstop strankam. To je nekatere občane dodobra prestrašilo.

83-letnica je opozorila in ukaze policistov vztrajno zavračala, zato je šele po opozorilu, da jo bodo prijeli, psa umaknila. Zaradi storjenega prekrška s področja kršenja javnega reda in miru je bila 83-letnici izrečena sankcija po določilih zakona o prekrških zoper javni red in mir.