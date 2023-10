44-letnik v bolnišnici posilil 93-letnico in 95-letnico: Ena še isti dan umrla zaradi srčne kapi

Moški je bil obtožen posilstva 93-letnice in 95-letnice v francoski bolnišnici, ena od njegovih žrtev pa je istega dne umrla zaradi srčnega infarkta.

Smirja B. (44) so ​​ujeli, potem ko je 95-letna ženska osebju bolnišnice v predmestju Pariza povedala, kaj se je zgodilo. Varnostniki so ga ujeli, ko je zapustil sobo druge žrtve, kjer so našli sledi njegove sperme, poroča Daily Mail.

Star znanec policije

93-letni ženski, ki naj bi imela duševne težave, je nekaj ur po napadu postalo slabo in je izgubila zavest. Kasneje je doživela srčni infarkt in umrla. Napadalec je bil policiji že prej znan zaradi spolnih zlorab. Ali bo obtožen tudi smrti druge žrtve, še ni znano. »V tej fazi ne moremo narediti nobenih zaključkov, ker preiskava še poteka,« je dejal državni tožilec.