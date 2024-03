33 let trpela, potem ji je prekipelo. »Možu sem zapičila sekiro v glavo, pokličite policijo!«

V ambulanto v Pečenjevcu pri Leskovcu v Srbiji je danes okoli 12.20 vstopila 50-letna ženska in prosila zdravnike, naj pokličejo policijo, ker je zgodaj zjutraj v družinski hiši s sekiro zabodla moža v glavo, ko je ta še spal.

Zdravstveni delavci ambulante so vidno pretreseni povedali, da je bila bosa, blatna, utrujena in v šoku, s steklenico vode v rokah. Rekla je samo: »Prosim, pokličite policijo, možu sem zapičila sekiro v glavo. Ne morem več, morala sem nas vse rešiti. Že 33 let trpinči mene in vso mojo družino.«

Dodajajo, da jim je nesrečnica povedala, kako je od 8. ure zjutraj hodila po gozdu in da je do Pečenjevca prišla peš iz naselja Šarlinac.

Poklicali so policijo

Na leskovški policiji so potrdili, da so žensko pridržali in aretirali. »Zaslišana je bila na PU Leskovac, ugotavljajo se vsa dejstva, obveščeno je tožilstvo,« so povedali na PU Leskovac in dodali, da bodo podali še uradno izjavo, poroča informer.rs.

Ni življenjsko ogrožen

Direktor Splošne bolnišnice Leskovac je povedal, da je njen mož S. S. prepeljan v Niš na nadaljnjo diagnostiko. »Ima poškodbo glave in del prsta ima poškodovan. Trenutno ni življenjsko ogrožen, bomo videli, kaj bo naprej,« je še dodal.