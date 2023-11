22-letnico naj bi umoril bivši fant. Po glavi in vratu ji je zadal 20 globokih vbodnih ran

V Italiji od 11. novembra potekajo protesti proti nasilju nad ženskami, ki jih je spodbudil umor Giulie Cecchettin. 22-letnico naj bi brutalno umoril njen bivši fant - po glavi in vratu ji je zadal najmanj 20 globokih vbodnih ran. V luči mednarodnega dneva boja proti nasilju nad ženskami po vsej Italiji tudi danes potekajo demonstracije.

Giulia Cecchettin, katere truplo so zavito v črne plastične vreče našli na dnu jarka v Vigonovu pri Padovi, je verjetno umrla v noči na 11. november. Posnetki nadzornih kamer kažejo, da jo je njen bivši, domnevno posesivni fant Filippo Turetta najprej brutalno pretepel na parkirišču, ji nato usta prelepil z lepilnim trakom in jo odpeljal v industrijsko cono, kjer jo je ponovno napadel.

Po tednu dni iskanja so organi pregona našli njeno truplo, na katerem so bili znaki brutalnega umora. Policija je izdala mednarodni nalog za prijetje prav tako 22-letnega Turette, ki so ga teden dni pozneje aretirali blizu nemškega Leipziga.

Bo pod 24-urnim nadzorom

Nemški organi so Turetto danes predali italijanskim kolegom. Ti so ga pospremili v zapor Montorio v Veroni, kjer bo imel svojo celico. Zaradi nevarnosti, da bi se samopoškodoval, bo pod 24-urnim nadzorom, so povedali sodni viri.

Turetta naj bi nemškim organom priznal, da je »ubil svoje dekle«. Po navedbah Anse je Cecchettin želela prekiniti vse stike z njim, a se je to bala storiti, ker je menila, da bi si Turetto zaradi tega lahko kaj storil. »Prihaja mi povedat stvari, kot so, da je super depresiven, da je nehal jesti, da cele dneve gleda v strop, da razmišlja samo o tem, da bi se ubil, da bi rad umrl,« je dejala v glasovnem posnetku, ki so ga v sredo zvečer predvajali v oddaji italijanske televizije Rai 1 TG1.

Umor je spodbudil proteste po vsej Italiji. Danes se v luči mednarodnega dneva boja proti nasilju nad ženskami v številnih mestih odvijajo nove demonstracije, zvrstilo se bo tudi več drugih dogodkov, od procesij in tekov do sedečih stavk, na voljo pa bodo tudi brezplačnih ginekološki pregledi.

Po besedah Elise Ercoli, direktorice italijanske nevladne organizacije Differenza Donna, ki se bori proti nasilju na podlagi spola, je razlog za nasilje nad ženskami pogosto ta, da jim partner zameri njihovo neodvisnost ali uspešnost. »V toksičnem razmerju je za nasilne moške najbolj neznosno, če so ženske uspešnejše od njih,« je pojasnila in poudarila, da je Italija še vedno globoko patriarhalna država.

Podatki italijanskega notranjega ministrstva kažejo, da je bilo letos v Italiji ubitih 106 žensk. Od tega naj bi jih 55 ubili njihovi partnerji ali bivši partnerji.

Združeni narodi so 25. november za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami razglasili leta 1999. Na ta dan leta 1960 je dal namreč dominikanski diktator Rafael Trujillo na krut način ubiti tri sestre Mirabal, politične aktivistke v Dominikanski republiki. S 25. novembrom se vsako leto začnejo tudi akcijski dnevi proti nasilju nad ženskami, ki se sklenejo z 10. decembrom, svetovnim dnevom človekovih pravic.