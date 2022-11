22-letnica rodila četrtega otroka, a po zapletih umrla: Izgubila je veliko krvi

22-letna ženska je pred dvema dnevoma umrla v zadrski bolnišnici, potem ko je rodila četrtega otroka. V zadrsko bolnišnico so jo pripeljali iz bolnišnice v Gospiću, kjer je rodila, nato pa so se začeli zapleti, so poročali hrvaški mediji.

Prijateljica pokojne: Izgubila je veliko krvi, mož je bil ves iz sebe

Prijateljica pokojne 22-letnice je za 24 sata povedala: »To je bila njena četrta nosečnost, rok je imela 22. novembra, a so jo 7. novembra zaradi bolečin sprejeli v bolnišnico. Možu so povedali, da je prišlo do zapletov, da je imela carski rez in da so jo oživljali. Nato je za kratek čas izgubila zavest, izgubila je veliko krvi in ​​nato so poklicali rešilca, da jo odpeljejo v bolnišnico v Zadar, a je tam umrla.«

»Njen mož je bil iz sebe in je v bolnišnici kričal, zato so poklicali policijo in mu zagrozili, da mu bodo odvzeli otroke. Rekli so, da je agresiven in nestabilen, zato so ga prijavili,« pa je povedal prijatelj užaloščenega soproga.