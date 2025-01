1500 napadalcev, nobene obsodbe! Pretresljiva zgodba deklet, ki sta preživeli trgovino z ljudmi

Emily Vaughn in Christina O'Connor, dve Britanki, ki sta preživeli grozljive spolne zlorabe, ki so jih v Veliki Britaniji izvajale organizirane kriminalne združbe, javno zahtevata nacionalno preiskavo.

Emily, ki je bila med 14. in 20. letom posiljena in mučena s strani več kot 1.500 moških, večinoma pakistanskega porekla, ter Christina, ključna pri obsodbi 11 članov huddersfieldske hudodelske združbe, opozarjata na sistemske pomanjkljivosti, ki so omogočile zlorabe.

»Sistem potrebuje temeljito revizijo«

Emily, ki je bila preprodana iz svojega doma v Walesu in posiljena na različnih lokacijah, pravi: »Kot žrtev trgovine z ljudmi nisem bila slišana. Moja pričanja so bila hitra in brez podpore socialnih služb.«

Prejela je le šest terapij s svetovalko na račun britanskega zdravstvenega sistema, brez dostopa do varne hiše, saj je pomoč dolžna nuditi ista lokalna oblast, ki jo je že prej pustila na cedilu.

Emily je bila v otroštvu srečna, dokler je nasilje v šoli ni postavilo v ranljiv položaj, ki je omogočil zlorabo. Pri 14 letih je postala žrtev posilstev v lokalnih restavracijah arabske hitre prehrane in trgovinah. Moški, ki so jo izkoriščali, so jo psihično zlomili, ji grozili z noži in jo prisilili v odvisnost od drog in alkohola. »Rekli so mi, da sem ničvredna, in sčasoma sem jim začela verjeti,« pravi.

Zdaj, pri 35 letih, Emily dela kot skrbnica v dobrodelni fundaciji in si prizadeva za izboljšanje zakonodaje o zaščiti otrok pred trgovino z ljudmi. »Pravica pomeni občutek varnosti in moči,« pravi.

»Otroštvo mi je bilo ukradeno«

Christina O'Connor, žrtev iz angleškega Huddersfielda, je bila ključna pri obsodbi 11 članov hudodelske skupine, ki so bili leta 2018 obsojeni na skupnih 221 let zapora. Kljub temu pravi, da bolečina ostaja: »Moje otroštvo je bilo ukradeno, podpore nisem nikoli dobila.«

Pri 14 letih so jo člani skupine zasužnjili z »darili«, kot so pica, alkohol in droga, a so jo nato prisilili v spolne odnose in nasilje. Grozili so njenim bližnjim in jo pretepali, ko je želela pobegniti. Pri 15 letih so jo prisilili v splav. Kasneje je bila aretirana in poslana v institucijo za mlade prestopnike, kjer je odgovorni prepoznal njen položaj kot del večje zlorabe.

Kljub temu da je bilo obsojenih veliko moških, ki so jo zlorabljali, Christina pravi, da sistem ni storil dovolj: »Socialne službe, policija in zdravniki so nas pustili na cedilu. Potrebujemo nacionalno preiskavo, da se te napake ne bi ponovile.«

Zahteva za nacionalno preiskavo

Obe preživeli poudarjata, da bi nacionalna preiskava prinesla preglednost, odgovornost in podporo za žrtve. Emily pravi: »Ne gre za politiko, gre za žrtve.« Christina dodaja: »Skrivanje teh zlorab pomeni, da se bodo napake ponavljale.«

Preživeli tako zahtevata sistemske spremembe, ki bi žrtvam prinesle pravico in preprečile prihodnje tragedije. »Moramo se učiti iz preteklosti, sicer bo še več deklet utrpelo enako usodo,« opozarjata.