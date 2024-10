13-letna deklica ubila mali polsestri, potem materi poslala šest srhljivih besed

Najstnico preiskujejo zaradi domnevnega umora svojih dveh polsester, potem ko je materi poslala srhljivo besedilno sporočilo. 13-letna deklica iz Rusije naj bi priznala, da je »ubila svoji dve polsestri« in njuni trupli shranila na balkon. Po poročilih sta bila osumljenčeva mati in očim v času incidenta na policijski postaji.

Par naj bi bil na postaji v mestu Togliatti, potem ko sta se »sprla« zaradi njegove domnevne nezvestobe. Medtem ko sta bila na policijski postaji, naj bi deklica do smrti zabodla dva otroka, stara dve in pet let. Domnevno so jih našli s »sledmi ugrizov« na telesu.

Deklica naj bi v tem času čuvala svoji polsestri. Po domnevnem umoru naj bi se sprehodila po lokalnem parku. Mrtvi sestri je našla njuna obupana 10-letna sestra, ko je prišla domov.

Poročila pravijo, da je bil oče 13-letnice mobiliziran za boj v ruski vojni proti Ukrajini. Mati je deklico vprašala, kaj se je zgodilo z njenima najmlajšima otrokoma, najstnica pa je odgovorila: »Ah-ah-ah. To sem bil jaz!« Pri 13 letih je deklica mlajša od starosti za kazensko odgovornost v Rusiji in je ni mogoče obtožiti.

»Dve sestrici sta bili ubiti, medtem ko so njuni starši reševali razmerje na policijski postaji v Togliattiju,« je poročal Telegram kanal Shot. Otrokova mati je že prej vložila ovadbo proti sostanovalcu zaradi nezakonitega vstopa v njun dom – vlomil naj bi v stanovanje in jo pretepel. Kasneje pa je ženska svojemu ljubljenemu po romantičnem napisu na cesti pod stavbo odpustila in mu pustila nazaj v hišo.

Shot je poročal: »Ko je oče v stanovanju videl mrtvi hčerki, je v grozi zbežal ven in dolgo ni mogel priti k sebi. Po besedah ​​očividcev se je Jurij ves tresel in glasno kričal.« Mama Irina je imela pet otrok, starih dve, pet, deset, 13 in 18 let. Deklico, njeno mamo in očima policija zaslišuje. Najstničini sošolci so povedali, da je bila »nekonfliktna, mirna, zelo skromna in tiha«, piše v poročilu.

Ni osamljeni primer

Vendar to ni edini družinski umor, o katerem poročajo v zadnjih letih v Rusiji. Lansko leto je sodišče v Rusiji obsodilo babico, ki je ubila svojo invalidno hčerko in tri njene otroke. Ženska po imenu Lidia Shiryaeva je priznala, da je svojim družinskim članom dodala strup v mlečne rezance. Po njuni smrti je bila zaprta za 19 let. Dejala je, da je grozljiv zločin izvedla, ker ji je skrb za štiri sorodnike postala nevzdržna.

Ko je zločin priznala, je povedala: »Medtem ko so bili vsi raztreseni, sem šla ven in prinesla zavojček strupa. Vedela sem, da je v moževem predalu za rokavice strup. Dodala sem ga v juho, premešala. Potem sem s to juho nahranil vnuke in hčerko,« poroča mirror.co.uk.