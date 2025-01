Zvečer izbruhnil požar v stanovanjskem bloku, evakuirali več kot 50 ljudi (FOTO)

V petek okoli 21. ure je na Kolodvorski cesti v Postojni izbruhnil požar, poroča koprska policijska uprava. Gasilci so ob prihodu takoj začeli gasiti.

Po podatkih policije je zagorelo na hodniku, v ognju pa so bili tudi nabiralniki in kavč na hodniku. »Takoj je bila odrejena evakuacija stanovalcev, iz objekta so jih pospremili več kot 50. Policisti so opravili ogled kraja, po prvih podatkih je zagorela sedežna garnitura na hodniku, vzrok se še ugotavlja,« v poročilu navajajo policisti.

Po prvi oceni je za 8000 evrov škode. Poškodovan ni bil nihče, policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja požiga. Stanovalci so se vrnili v svoja stanovanja nekaj minut čez polnoč.