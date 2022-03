V eni od župnij na Štajerskem nemoteno službuje duhovnik, ki je predmet cerkvene preiskave zaradi sumov, da je pred dobrima dvema desetletjema v Afriki spolno zlorabil več deset otrok. V nadškofiji Maribor so za Slovenske novice potrdili, da so lani obravnavali prijavo spolnih zlorab več deset dečkov v Kongu, ki naj bi jih zakrivil duhovnik, ki službuje na območju mariborske nadškofije. Zadevo, o kateri so seznanjeni v Vatikanu in jo preiskujejo cerkvene oblasti v Afriki, je mariborska nadškofija predala mariborski policijski upravi in okrožnemu državnemu tožilstvu. Ker so se zlorabe dogajale...