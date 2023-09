Sodišče Bosne in Hercegovine je na svoji spletni strani objavilo, da je potrdilo obtožnico v primeru slovenskega državljana Mitje Kontiča in soobtoženih Bosancev oziroma Srbov Aleksandra Nikolića, Borisa Grujića, Slavena Radinkovića, Jovana Šumana, Igorja Zarića ter Damjana Tepića. Z odločitvijo sodnikov so domnevni grešniki avtomatično postali pravnomočni obtoženci, tožilstvo posebnega oddelka za organizirani kriminal pa jih bremeni trgovanja z drogami. Kokain naj bi iz Slovenije v Bosno tihotapili od avgusta 2002 do aprila 2023, ujeli pa so jih s tremi kilogrami; preti jim do 10 let zapora. ...