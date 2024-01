Junija lani je sodnica celjskega okrožnega sodišča Leonida Jager po enajstih glavnih obravnavah razglasila sodbo 38-letnemu zobozdravniku Ivanu Rajeviću iz Laškega. Bil je kriv, da je poskušal z 12,5-centimetrskim nožem umoriti 45-letno Suzano Mihajlovski. Izrečena mu je bila 17-letna zaporna kazen. Zdaj je ta postala tudi pravnomočna, saj so sodbo v celoti potrdili še višji sodniki, ki so obravnavali obtoženčevo pritožbo. Dejanje je poskušal minimalizirati s tem, da je trdil, da je partnerico zabodel v afektu. Spomnimo, da je Rajević zagrešil kaznivo dejanje na zahrbten način in iz nizkotni...