Znano, kakšna kazen čaka žensko, ki je na brniškem letališču zakuhala incident

Na letališču Jožeta Pučnika na Brniku se je v sredo zgodil incident, zaradi katerega je bil odpovedan let proti Londonu. Zaradi incidenta je na tleh ostalo več kot 150 potnikov, proti Londonu bodo poleteli danes.

Kaj se je dogajalo, so policisti PU Kranj pojasnili v poročilu za javnost. Zapisali so, da so bili policisti letališke policije v sredo okoli 11.40 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na enem od letal, v času priprave na let.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je ena izmed potnic nedostojno in nasilno vedla do drugih na letalu. Policisti so ji izdali plačilni nalog. Vodijo tudi prekrškovni postopek. Gre za kršitev prvega odstavka 6. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, za katerega je predpisana globa 250,38 evra.

Kot smo poročali, se je incident zgodil na letalu nizkocenovnika EasyJet. Med pripravo na let naj bi se sprli dve potnici, ena izmed njih pa naj bi se nato nasilno vedla tudi do članov posadke, zato je pilot na pomoč poklical policiste