Resen incident na Brniku: potnici sta se hudo sprli, letalo za London morali izprazniti

Na brniškem letališču se je danes tik pred poletom proti Londonu na krovu letala zgodil resen incident, poroča portal N1. Potnici naj bi se hudo sprli, pri čemer naj bi se ena vedla zelo nasilno, tudi do posadke. Posredovala je policija, z letala pa so izkrcali vse potnike, ki naj bi jih bilo več kot 150.

Šlo je za letalo nizkocenovnika Easyjet

Da je na enem od letal na Brniku danes prišlo do kršitve javnega reda in miru, so potrdili tudi kranjski policisti. Zaradi nedostojnega in nasilnega vedenja so proti eni od potnic uvedli prekrškovni postopek, so dodali.

Letalo nizkocenovnika Easyjet, ki bi moralo danes ob 10.55 z brniškega letališča poleteti proti londonskemu letališču Gatwick, je bilo že na poti na vzletno stezo, zaradi incidenta pa se je obrnilo in zaprosilo za posredovanje policije, navaja portal.

Letalo se je prazno vrnilo v London, potniki pa bodo lahko tja poleteli šele v četrtek.