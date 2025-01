Novogoriški kriminalisti so zaključili daljšo in obsežno preiskavo domnevne zlorabe prostitucije, ki je potekala na območju Slovenije in Italije. Kot so včeraj sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, sta najmanj od leta 2022 slovenska državljana, ki sta bila tudi lastnika in zastopnika družbe, pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti enega od nočnih klubov na Goriškem izkoriščala več oseb za prostitucijo. Grozi jima 13 let ječe Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih naj bi bila dekleta zlorabljana v savna klubu Margerita v Novi Gorici. Vodilna moža Margerite v kritičnem času sta...