Znane so podrobnosti tragične nesreče, v kateri je umrl 23-letnik

Poročali smo že, da je v soboto pod Briceljkom nad naseljem Log pod Mangartom v občini Bovec po padcu v globino umrl plezalec. Z Gorske reševalne zveze Slovenije pa so zdaj sporočili, kaj se je zgodilo.

Kot so zapisali na facebooku, je ob 10.35 je GRS Bovec prejel klic iz regijskega centra za obveščanje o nesreči.

Plezalca, slovenska državljana, sta plezala v novogoriško smer v Loški steni, kjer je prvi plezalec (letnik 2001) v navezi padel mimo drugega v navezi (letnik 1991) ter pristal na skalni polici, ki je bila od soplezalca oddaljena približno 40 metrov. Soplezalec je začel z oživljanjem, vendar so bile poškodbe plezalca žal prehude. Plezalec je na mestu dogodka umrl.

Nesreča se je zgodila na nadmorski višini 1700 metrov. Gorski reševalci so poskrbeli za prenos pokojnika v dolino Loga pod Mangartom do pogrebne službe.

Sodelovalo je 5 gorskih reševalcev GRS Bovec in dežurna ekipa GRZS Brnik s helikoptersko posadko Slovenske policije, so še zapisali gorski reševalci, ki so ob tej priložnosti svojcem izrekli iskreno sožalje.