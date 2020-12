Znane nove podrobnosti grozovitega zločina v okolici Ptuja

Z mariborske policijske uprave so sporočili nove podrobnosti petkove družinske tragedije v okolici Ptuja, v kateri so življenje izgubile tri osebe.Policisti sumijo, da je grozovit zločin storil 35-letnik, sorodnik pokojnih, zato so mu v petek odvzeli prostost in ga prepeljali v bolnišnico. Vse kaže, da so ga v bolnišnico pripeljali zaradi poškodb. » V zvezi z včerajšnjim dogajanjem v okolici Ptuja dodajamo, da je 35-letni osumljenec izven smrtne nevarnosti in ostaja v zdravstveni oskrbi,« so danes popoldan sporočili s PU Maribor.O tem, da je prišlo do družinskega spora, so bili policisti obveščeni okoli 16.30. Po prihodu na kraj so našli mrtva 61-letnega moškega in 35-letno žensko. 58-letno žensko pa so odpeljali v bolnišnico, a je pozneje umrla.Po neuradnih podatkih Večera se je tragedija zgodila v Gerečji vasi na dveh hišnih številkah.je umoril svojo partnerico vpričo štiriletnega otroka, nato je šel še v hišo njenih staršev in ju napadel z nožem. Domačini domnevajo, da je morilca v zločin pognalo dejstvo, da mu je partnerica povedala, da je njunega razmerja konec.Kriminalisti PU Maribor intenzivno nadaljujejo s kriminalistično preiskavo. Več informacij bo predvidoma znanih v začetku prihodnjega tedna.