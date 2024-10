Znane nove podrobnosti nesreče pri Lenartu, v kateri sta umrli dve sopotnici (FOTO)

Pisali smo, da se je na regionalni cesti Lenart-Benedikt v četrtek nekaj po 15. uri zgodila prometna nesreča, v kateri sta umrli sopotnici v osebnem vozilu, še tri osebe so bile poškodovane in so jih odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Zdaj je znano, da je 69-letni voznik osebnega avtomobila slovenskih registrskih označb peljal po regionalni cesti iz smeri Benedikta proti Lenartu in trčil v kombinirano vozilo tujih registrskih označb, ki je tedaj pripeljalo nasproti. Na kraju nesreče sta zaradi hudih poškodb umrli 58- in 59-letni sopotnici v osebnem avtomobilu.

Policisti na kraju še preiskujejo okoliščine prometne nesreče.