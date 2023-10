Življenje je vzel Gašperju Tiču, zdaj je sodil še sebi

Za podatke o ustreznih oblikah pomoči ali samo za podporo in pogovor se lahko obrnete na telefone za pomoč v stiski:

Klic v duševni stiski 01 520 99 00, vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123, 24 ur na dan, vsak dan. Klic je brezplačen.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja 080 11 55, od ponedeljka do petka med 12. in 22. uro; ob sobotah, nedeljah in praznikih med 18. in 22. uro.

Tom telefon za otroke in mladostnike 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro. Klic je brezplačen.