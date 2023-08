Zgodila se je huda nesreča, motorist je umrl na kraju nesreče (FOTO)

Ob 13.08 so bili policisti PU Maribor obveščeni o prometni nesreči na avtocesti A5. kot so zapisali v sporočilu za javnost, je po prvih podatkih voznik motornega kolesa peljal po avtocesti iz smeri Lenarta proti Murski Soboti in med vožnjo padel po tleh ter na kraju nesreče umrl.

Policisti PPP Maribor opravljajo ogled kraja prometne nesreče in o dogodku še zbirajo obvestila. Sam vzrok prometne nesreče bo znan po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih, so še zapisali.

Prometni portal poroča, da je pomurska avtocesta zaradi prometne nesreče zaprta v predoru Cenkova proti Murski Soboti. Nastal je tudi zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med priključkoma Sveta Trojica-Sveti Jurij ob Ščavnici.