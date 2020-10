Danes ob 6.31 je v Trnju (občina Brežice) voznik osebnega vozila zbil pešca. Reševalci NMP Brežice so ga oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v SB Brežice. Dežurni cestnega podjetja so postavili cestno zaporo in uredili obvoz, poroča uprava za zaščito in reševanje.