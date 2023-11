Ženska, na katero je med martinovanjem padlo drevo, umrla

V petek zvečer se je med prireditvijo na martinovanju v Šempetru pri Gorici zgodila huda nesreča, za posledicami katere je umrla ženska. Kot smo že poročali, je na občanko padlo drevo.

Policisti PU Nova Gorica so danes sporočili, da je v času prireditve na Trgu Ivana Roba v Šempetru pri Gorici pred tamkajšnjo cerkvijo drevo padlo na starejšo občanko in jo hudo poškodovalo. Po prvih zbranih podatkih gre za staro približno deset metrov visoko lipo, ki je bila pri tleh trhla in se je tik pod tlemi prelomila ter zrušila sama od sebe.

Na kraju dogodka, ki je bil že v fazi zaključka, je bilo nekaj deset ljudi, ki so se udeležili prireditve v središču naselja. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in PGD Šempeter pri Gorici, ki so zavarovali kraj dogodka, razžagali omenjeno drevo in nudili pomoč reševalcem NMP ZD Nova Gorica.