Ženo zadavil s pasom kopalnega plašča

Psihiater Gorazd V. Mrevlje je v Delu zapisal pomenljive besede: »Kaj se dogaja za zidovi naših domov? Znano je, da marsikaj, vendar je večino tega mogoče skriti ali tajiti, smrti pač ne.« Od izbruha epidemije koronavirusa je poraslo število primerov nasilja v družini, naravnost šokantna statistika pa razkriva, da je bilo od začetka lanskega v Sloveniji umorjenih 26 ljudi, od tega kar 18 žensk. Večini so življenje vzeli partnerji. Tako je bilo tudi v eni od letošnjih tragedij, glede katere pa še poteka sodna preiskava. In kaj pravi obdolženi krvnik? »Že nekaj časa se nisva do...