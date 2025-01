Že dopoldan pijan kot čep divjal po mestu, grozil policistki, razbil služben avto ...

Med prazniki so imeli ogromno dela tudi policisti, zaposleni na Policijski upravi (PU) Novo mesto. Na zadnji dan starega leta so imeli že v dopoldanskih urah opravka s pijanim voznikom, ki je divjal po Šentjerneju ter ogrožal sebe in druge. »Po prvih ugotovitvah je 37-letnik z objestno vožnjo skoraj povzročil prometno nesrečo, se nato zaletel v drog javne razsvetljave, podporni zid, nato pa obstal na Trdinovi ulici,« je sporočil tiskovni predstavnik PU Novo mesto Robert Perc.

Policisti so 37-letniku odredili preizkus z alkotestom, ki je pokazal, da je imel moški že okrog 10. ure v litru izdihanega zraka kar 1,28 miligrama alkohola. Med postopkom se je nedostojno vedel do policistov in drugega voznika, v katerega je pred tem skoraj trčil. »Ker ni šlo drugače, so ga policisti vklenili in ga s službenim vozilom odpeljali najprej na strokovni pregled, nato pa v pridržanje na policijsko postajo,« je dogajanje še opisal Perc in dodal, da je 37-letnik med vožnjo dodobra poškodoval notranjost policijskega vozila ter za nameček grozil policistki, ki je vodila postopek.

Zaradi slednjega ga čaka kazenska ovadba, prav tako ga bodo možje postave ovadili zaradi nevarne vožnje in poškodovanja tuje stvari, zaradi dveh kršitev javnega reda in miru si je prislužil še plačilni nalog.