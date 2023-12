Zdravniki ukrepali prepozno

Potem ko je sodišče pravnomočno razsodilo, da je za hudo in nepopravljivo okvaro možganov pri deklici odgovorno zdravstveno osebje celjske bolnišnice, ki je prepozno ukrepalo ob hudi dihalni stiski in pomanjkanju kisika neposredno po porodu, bi moralo začeti odločati še o višini denarnega poplačila. A so se sprte strani poravnale. Podrobnosti poravnave ostajajo tajne.

Življenje se je po brezskrbni nosečnosti za družino konec aprila 2009 obrnilo na glavo. Zdaj 14-letna deklica je povsem odvisna od pomoči staršev, saj ima najtežjo obliko cerebralne paralize in vrsto drugih zdravstvenih težav. Starši so terjali odgovornost od celjske bolnišnice in zavarovalnice, pri kateri ima ta zavarovano odgovornost, saj so prepričani, da je huda prizadetost posledica nestrokovnega oziroma ne dovolj skrbnega ravnanja zdravstvenega osebja bolnišnice.

Nepopravljive in trajne okvare možganov so pri deklici nastale, ker zdravstveno osebje ni storilo vsega, kar je bilo potrebno. FOTO: Blaž Samec

Čeprav so v bolnišnici odgovornost zavračali in vztrajali, da je razlog hude posledice neodzivnost na umetno predihavanje zaradi pozneje ugotovljene prirojene ciste na grlu in pljučne hipertenzije, ne pa nepravilno ravnanje zdravstvenega osebja, so njihove trditve ovrgli izvedenci. Celjsko okrožno sodišče je nato z vmesno sodbo decembra 2021 sklenilo, da so nepopravljive in trajne okvare možganov pri deklici nastale, ker zdravstveno osebje ni pravočasno začelo izvajati zadostnih ukrepov in ni storilo vsega, kar je bilo potrebno.

Po mnenju izvedencev sam porod in oskrba novorojenčka ob porodu nista bila problematična, kar se je dogajalo v prvih minutah po rojstvu, pa je nakazovalo na to, da je bilo otrokovo stanje neoptimalno. Ker porodničar babic ni opozoril, da je lahko opioidno zdravilo dolantin, ki ga je dekličina mati prejela za lajšanje porodnih bolečin, vzrok za dihalno stisko, čeprav bi zaradi tega zdravila lahko oziroma bi moral pričakovati slabšo odzivnost novorojenke, zdravstveno osebje ni bilo pripravljeno za primerno in pravočasno ukrepanje.

Potem ko je junija lani prvostopenjsko sodbo pritrdilo višje sodišče, sta jo bolnišnica in zavarovalnica poskusili ovreči na vrhovnem sodišču, a je to njun predlog za dopustitev revizije zavrnilo. Okrožno sodišče bi tako moralo začeti odločati še o višini škode, vendar je bila nato zadeva s soglasjem strank odstopljena v mediacijo. V celjski bolnišnici so nam pojasnili, da je bolnišnica s tožniki pred nekaj meseci sklenila poravnavo. Da je bila zadeva rešena v postopku mediacije, so nam potrdili tudi na celjskem okrožnem sodišču.