Zavod Iskreni tarča napada: to jih je pričakalo (FOTO)

Cigler Kralj ustanovitelj zavoda, tam deluje kot prostovoljec

V zadnjem času smo bili v Sloveniji priča več primerom vandalizma. Potem ko so se znesli nad kulturnim ministrstvom in ljubljansko stolnico za vikend pa oskrunili stavbo ordinacije zdravnice Alenke Forte , je bil tokrat cilj napada tudi Zavod Iskreni, ki je tarča številnih očitkov zaradi domnevno spornega financiranja. Na sedežu zavoda so se pojavili kljukasti križi ter napis Korupcija?.V LMŠ, SD, Levici in SAB so januarja zahtevali sklic nujne seje odbora DZ za delo, na kateri so obravnavali sofinanciranje projektov za pomoč najranljivejšim skupinam zaradi epidemije covida 19, še zlasti projektov Zavoda Iskreni, ki je po njihovi oceni sporno. Minister za delo, ki je soustanovitelj zavoda, očitke vseskozi zavrača. Na odboru je beseda tekla predvsem o vprašanju nepristranskosti razpisne komisije. KPK pa je v tem primeru uvedel predhodni preizkus preverjanja konflikta interesov. Minister naj bi dokumentacijo posredoval do danes.Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je lansko poletje objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najranljivejšim skupinam prebivalcev zaradi epidemije. Namen je bil podpreti projekte, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi epidemije.Na razpisu so izbrali tudi Zavod Iskreni, Zavod za kulturo življenja. A to je po besedah opozicije zavod, ki je »ideološko, politično in kadrovsko tesno povezan s stranko NSi«. Minister Cigler Kralj je njegov soustanovitelj, danes pa v njem deluje kot prostovoljec, s soprogo vodita tudi enega od plačljivih zavodovih programov e-priprave na zakon.