Vandali oskrunili ordinacijo Alenke Forte

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeje sporočila, da so vandali oskrunili stavbo njene ordinacije v Trbovljah. Neznanci so na steno narisali več kljukastih križev.»Hvala Trboveljčani, takole izkazujete hvaležnost za 35 letno delo zdravnice v lokalnem okolju! Za nič koliko rešenih življenj in predano delo tudi v lokalni skupnosti,« je ob fotografijah zapisala na twitterju.A se je pozneje za zapis opravičila, ker, da ni dokaza, da je to res storil Trboveljčan. Neznanega vandala policija še išče.