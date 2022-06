Zaradi udara električnega toka 43-letnik hudo poškodovan

V četrtek malo pred 11. uro so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu v podjetju na območju Šentlovrenca. Po prvih ugotovitvah je do poškodbe 43-letnega moškega prišlo zaradi udara električne toka. Hudo poškodovanega so ga reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo, z ugotovitvami pa bodo seznanili pristojno tožilstvo. Pri ogledu kraja nesreče so sodelovali tudi strokovnjaki državnega forenzičnega laboratorija.