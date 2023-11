Zaradi tega, ker je storil, je končal v policijskih rokah

Škofjeloški policisti so imeli danes nekaj pred eno uro v postopku 52-letnega voznika, ki je vozil avtomobil pod vplivom alkohola (0,63 mg/l). Odredili so mu pridržanje, ki bo trajalo do 12 ur.

Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Ker se je do policistov obnašal nedostojno in ni upošteval njihovih zakonitih ukrepov, zoper njega vodijo prekrškovni postopek. Za vožnjo pod vplivom alkohola bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču, so sporočili iz PU Kranj.