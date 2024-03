Sedem let je minilo, odkar so v grob na šentjurskem pokopališču položili Silva Gajška. Ta je umrl 3. marca 2017, dober mesec po dogodku, o katerem smo poročali tudi v Slovenskih novicah: 26. januarja tistega leta so namreč Policijsko upravo Celje v poznih popoldanskih urah obvestili o kaznivem dejanju hude telesne poškodbe. »V Šentjurju pri Celju so trije osumljenci pretepli 51-letnega domačina. Pri tem so ga hudo telesno poškodovali. Okoliščine storjenega kaznivega dejanja še ugotavljamo.« Smrti ni povzročil pretep? Čeprav je Gajšek, kot rečeno, umrl dober mesec po brutalnem pretepu, pa nje...