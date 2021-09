Zaradi pohištva na sodnijo

Tožilka Renata Brodarič Trentelj.

Ker obtoženec na okrožnem sodišču krivde o poslovni goljufiji ni priznal, se bo začelo sojenje.

»Ne priznam krivde,« je bil pred dnevi na novomeškem okrožnem sodišču kratekiz Maribora in s tem tudi zavrnil ponudbo okrožne državne tožilke. Ta je za priznanje predlagala kazen leto in pol zapora ter v isti sapi povedala, da bi jo lahko nadomestili tudi z delom v splošno korist. Tožilstvo mu očita kaznivo dejanje poslovne goljufije, ko je posredoval pri naročilu in plačilu hotelske opreme za osem apartmajev v Royal Palace Hotelu na Dunaju v skupni vrednosti dobrih 600.000 evrov.Bojan Držaj je imel leta 2014, ko je sklenil posel z družbo Jakles z Dvora, podjetje East J. B. M. trade. Direktor podjetja Jakles ni imel nobenih pomislekov ob podpisu pogodbe, saj je Držaja dobro poznal, poslovno sta sodelovala desetletje in pol, bila sta prijatelja in sploh ni dvomil o obljubi, da bo vsa dela v celoti poplačal v dveh tednih po opravljenih delih, kot je bilo zapisano v pogodbi. Čeprav je podjetje Mariborčana od avstrijske družbe dobilo denar za vse pohištvo, pa je bil podjetnik z Dvora le delno plačan, Držaj naj bi mu od leta 2015 dolgoval še dobrih 247.000 evrov, seveda v znesek niso vštete obresti. Držajevo podjetje je šlo leta 2017 v stečaj, tudi Držaj sam se je znašel v osebnem stečaju, ki se je končal junija letos, brez odpusta obveznosti. So pa bili, kot je povedal Držajev odvetnik, na ptujskem sodišču zoper Držaja trije postopki zaključeni z oprostilno sodbo, ena zadeva pa je še v preiskavi.Kot je Držaj povedal v preiskavi, je podjetje z Dvora opremo izdelalo in jo tudi vgradilo v apartmaje, a se je prej zamenjalo vodilno osebje pri naročniku, ki naj bi videl pomanjkljivosti v izvedbi, čeprav se je tudi Držaju delo zdelo korektno opravljeno. Avstrijski naročnik je posel Držaju plačal v celoti, denar pa ni pristal na računu Dolenjca, saj naj bi Držaj leta 2014 zaradi embarga Rusiji in povračilnih ukrepov ostal brez poslov, zapadel je tudi v finančne težave, zaradi izvršb pa je denar, ki je bil namenjen izdelovalcu pohištva, pristal pri drugih upnikih. Podjetnik z Dvora je zanikal navedbe Držaja o reklamacijah in pojasnil, da so bila naročena dodatna dela.Del posla je torej podjetnik dobil plačan, slabe polovice pa ne, in ko je postalo več kot očitno, da se Držaj izmika plačilom, in ko je več kot leto le lažno zagotavljal, da bo račune poravnal, je decembra 2015 sprožil izvršilni postopek. Da dolg do podjetja res obstaja, je potrjeno tudi s pravnomočno sodbo. Ker na okrožnem sodišču Držaj krivde o poslovni goljufiji ni priznal, se bo začelo sojenje. Kazenski zakonik sicer za poslovno goljufijo, kadar gre za veliko premoženjsko korist oziroma škodo, predvideva kazen od enega do 10 let zapora.