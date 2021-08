Zaradi pajkic je odšel nazaj za rešetke

Zelo bogat plen Storilca sta po vlomu v hišo skozi okno s pomočjo dešifriranja in vlomilskega orodja odprla sef in si postregla s tremi palicami naložbenega zlata čistine 999,9/1000. Njihova skupna vrednost je bila 97.500 evrov. Iz sefa je izginila ženska usnjena torbica znamke Ars Vivendi, vredna 10 tisočakov. Moška ročna ura znamke Tag Heuer je stala 2000 evrov, na 10.000 evrov sta lastnika ocenila vrednost ukradenega nakita: para manšetnih gumbov iz rumenega zlata, vsak s po šestimi briljanti, še enega para zlatih manšetnih gumbov, dveh zlatih kravatnih igel, broške z briljanti, več žlahtnih verižic, prstanov ter kovancev Zlati dunajski filharmoniki in Anno Domini.



Več let na begu

Brani se z molkom. FOTO: Marko Feist

Zakonca Arah sta bila tudi ob zlate palice.

FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters

Navadne ženske pajkice, velikosti od 38 do 40, so po temeljiti preiskavi velike tatvine v hiši zakoncevv Ljubljani na koncu postale kronski dokaz zoper obtoženega 56-letnega. Kakšnih deset dni po vlomu v hišo, ki se je zgodil že daljnega 8. novembra 2015, je kriminalistapoklicalain mu sporočila, da je v neposredni bližini sefa, pod kupom oblačil, ki sta jih storilca (po prepričanju tožilstva Palmer in še en neznani storilec) vrgla z obešalnika, našla pajkice. »Rekla je, da je našla ženske pajkice, ki pa niso njihove. Ter da sumi, da so storilčeve,« se je spominjal Savič.Oškodovanka mu je še povedala, da jih je prijela z rokavicami in jih shranila v embalažo, nato pa mu vse skupaj prinesla na policijsko postajo. Včeraj pa se na ljubljanskem okrožnem sodišču, kamor je bil povabljen kot priča, ni spomnil, v kakšni embalaži mu jih je prinesla. To je povsem začudilo obtoženega Palmerja: »Kako se lahko spomni, da so bile zapakirane, ne spomni pa se, v kaj?« Savič mu je odgovoril, da bo mogoče o tem kaj več povedala oškodovanka. ​Savič je pajkice poslal v analizo na Nacionalni forenzični laboratorij (NFL), od tam pa so mu čez nekaj mesecev sporočili, da so na njih našli mešane biološke sledi, večinski delež pa da pripada obtoženemu. V času vloma v hišo je Palmer prestajal kazen 10 let in 11 mesecev zapora zaradi več kaznivih dejanj, vendar je bil takrat na prostem izhodu. Kazen bi sicer odslužil šele januarja 2018, a le nekaj tednov po kraji palic mu je komisija za pogojne odpuste predčasno podarila prostost, na katero je odkorakal 27. novembra 2015. Iz katere evidence je NFL črpal podatke o Palmerjevem DNK, da jih je lahko primerjal s tistimi na pajkicah, Savič ni znal povedati. Razložil je le, da so ga zatem prijeli in spet strpali za rešetke. In sicer, kot smo že pisali, šele marca letos, saj je bil nekaj let na begu, za njim je bila razpisana tudi mednarodna tiralica.Obramba je želela kronski dokaz v obliki pajkic izločiti iz sodnega spisa, saj so pristojni njegov DNK hranili zaradi nekega drugega dejanja, ko je svoje sledi pustil na pločevinki piva. Toda v zadevi, v zvezi s katero so policisti hranili Palmerjev DNK, je bil pravnomočno oproščen, zato ga policisti po prepričanju njegovega odvetnikav svoji bazi ne bi smeli imeti. Okrožno sodišče je nato pajkice oziroma poročilo o preiskavi NFL res izločilo iz sodnega spisa z utemeljitvijo, »da je bil obdolženčev DNK pridobljen nezakonito«. Toda tožilstvo se je pritožilo in višje sodišče je poročilo vrnilo v spis, saj naj bi bil Palmer obsojen za drugo od številnih kaznivih dejanj v svoji kriminalni karieri, in takrat so izolirali njegov DNK. Po mnenju višjih sodnikov je bila torej hramba vzorca »pravilna in zakonita«.