Zaprta cesta: v nesreči udeleženo vozilo, ki je prevažalo nevarne snovi

Policisti poročajo, da je na relaciji Ožbalt–Podvelka zaradi prometne nesreče popolna zapora. Obvoz za osebna vozila je urejen na relaciji Podvelka– Hrastovnikov vrh–Lovrenc na Pohorju.

Sporočili so, da je bil v prometni nesreči udeležen voznik tovornega vozila, šlo je za državljana BiH, s priklopnikom, v katerem se prevažajo nevarne snovi – natrijev hidroksid. Nevarna snov se na kraju samem ni iztekla. Policisti pojasnjujejo, da je kraj nesreče zavarovan in da ni prišlo do ogrožanja ljudi ali okolja.

Cesta bo predvidoma zaprta do 15. ure zaradi prečrpavanja nevarnih snovi v drugo vozilo in odstranitve poškodovanega tovornega vozila. Voznik je bil v nesreči lažje poškodovan in je bil odpeljan v SB Slovenj Gradec.