Zapeljal v rdečo luč: tri osebe poškodovane

V nedeljo okoli 22. ure je v križišču Dolenjske ceste in Galjevice v Ljubljani prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Nesrečo je povzročil voznik, ki je zapeljal čez pločnik in nato v rdečo luč na semaforju, ter trčil v voznico osebnega vozila, ki je pravilno peljala po Dolenjski cesti.

V nesreči so se trije udeleženci lažje poškodovali. V postopku je bilo tudi ugotovljeno, da je voznik vozil pod vplivom alkohola, saj je preizkus z alkotestom pokazal rezultat 0,77 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. O vseh okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.