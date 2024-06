Zaparkiral voznika avtobusa, namesto da bi se umaknil, je počilo

S PU Koper sporočajo, da so včeraj ob 12.35 prejeli klic voznika avtobusa, ki je prijavil, da ga je na eni od avtobusnih postaj v Kopru z osebni avtomobilom pravkar zaparkiral voznik osebnega avtomobila in mu s tem onemogoča nadaljnjo vožnjo, nakar ga je voznik avtobusa opozoril.

Voznik osebnega avtomobila je nato pristopil do avtobusa in vozniku izrekel nekaj žaljivk, se nato vrnil v svoje vozilo in odpeljal. Po izsleditvi voznika osebnega avtomobila sledi zoper njega hitri postopek zaradi kršitve javnega reda in cestno prometnih predpisov.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24 urah intervenirali v 63 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 175 klicev. Obravnavali so 6 prometnih nesreč z materialno škodo, 2 prometni nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami in 1 prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami. S področja kriminalitete so obravnavali 2 vloma, 4 tatvine in po 1 kaznivo dejanje nasilja v družini in lahke telesne poškodbe. Zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 7 primerih. Na območju PU Koper so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 16 nezakonitih prehodov državne meje niso obravnavali.