Zamotila sta jo in na predrzen način okradla

Policisti PU Koper poročajo, da sta v okolici Divače dva neznana storilca izvršila drzno tatvino. Eden od storilcev je pristopil do 87-letne oškodovanke in jo s pretvezo, da se zanima za zelišča, zamotil. V tem času je drugi neznani storilec izkoristil priložnost in iz stanovanjske hiše ukradel zlatnino.

Storilca sta se s kraja odpeljala z večjim temno-sivim vozilom neznane znamke, ljubljanskega registrskega območja. Moški, ki je oškodovanko zamotil, je bil suhe manjše postave, z modro jakno, imel je kapo s ščitom, kirurško masko čez usta in temnejše polti, dodajajo policisti.