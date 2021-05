Žalostno: ob železniški progi opazili osebo, ki jo je povozil vlak

Uprava za zaščito in reševanje poroča o tragičnem dogodku. Ob 14.14 so ob železniški progi Rakek - Postojna v občini Cerknica, opazili osebo, ki jo je povozil vlak.



Gasilci iz PGD Unec in Rakek so preminulo osebo prenesli do lokalne ceste. Na intervenciji so bili prisotni reševalci NMP Cerknica in policisti PP Cerknica.



