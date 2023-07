Žalosten pogled: volk poklal več deset glav drobnice

Gora Olševa je tista gora v Zgornji Savinjski dolini, katere greben je nekoč ločeval Koroško in Štajersko; nanjo pa poleg planincev pretežno zahajajo rejci pašnih skupnosti in njihove ovce. Tam sta prisotna tudi medved in volk. Krajanka Solčave pa tudi višja svetovalka na tamkajšnji občini Bernarda Prodnik nam pojasni, kako se zadeve poslabšujejo: »Spomnim se iz otroštva, kako je bilo, ko je Solčavsko obiskal medved.« Nadaljuje, da se je poprej to zgodilo vsakih nekaj let, včasih na dve, običajno na tri do pet let: »Kar pa se dogaja danes, je preseglo vse meje zdravega razuma. Na tak način sobivanje zveri in človeka ni mogoče.«

Junija so bile ovce napadene na Molički planini v sosednji občini Luče ter na planinskem pašniku Raduha – Javorje, v občini Solčava pa na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, pri Bukovniku, navaja minule napade Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). To nedeljo je bila Prodnikova s planinsko družbo na Olševi, namesto lepot narave pa so doživeli grozo: »Česa takega še nisem videla. Priznam, da me je prizadel pogled že na prvo najdeno mrtvo ovčko, potem pa še na nadaljnjih sedem, ki niso bile daleč od planinske poti.« Ovčke so razmetane ležale po pobočju na obeh straneh meje – slovenske in avstrijske. »Olševa je dolga, razpotegnjena gora. Vsepovsod je bilo čutiti vonj razpadajočih teles pobitih živali,« opisuje prizor Prodnikova.

Na paši je bilo 113 ovc in jagenjčkov, po pokolu so jih izsledili slabih 30.

»Po sledovih ugriza je ovce pobijal volk na pobočjih prek celotnega gorskega grebena Olševe.« Na pašniku se je paslo 93 plemenskih ovc avtohtone jezersko-solčavske pasme in okoli 20 jagnjet, ki so v lasti rejcev iz Solčave, posledice so katastrofalne: »Po doslej znanih podatkih je bil po pokolu opažen le še manjši trop 30 živali.« Včeraj so si pašnik ogledali člani pašne skupnosti oziroma rejci ovc, ki so pasli, ter predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije.

V občini Solčava se kmetje bojijo, da se bodo napadi nadaljevali. FOTO: www.solcavska-panoramska-cesta.si

Robert Peklaj z oddelka za stike z javnostmi pri KGZS je potrdil, da na občini niso sedeli križem rok: »Občina Solčava je že dala vlogo za izredni odstrel. Zavod za gozdove Slovenije je v skladu z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah že pripravil strokovno mnenje, čakajo na mnenje Zavoda RS za varstvo narave.« Prodnikova pa je prepričana, da bo treba okrepiti dejavnosti ozaveščanja javnosti za podporo prebivalcem podeželja: »Opazovanje podeželja iz mesta in dobrobiti narave je povsem drugačno kot živeti na podeželju in se soočati z vsemi tegobami, ki jih prinašajo take posledice, kot je dopuščanje širitve zveri,« poudarja.

Že leta opozarjajo

Pri tem na občini Solčava opozarjajo, da so pristojna ministrstva že leta opozarjali na upravljanje velikih zveri: »Povezali smo se s sosednjimi občinami, ki tudi imajo škode, vendar nismo slišani s strani pristojnih institucij.« Pri KGZS pa poudarjajo, kako samozaščitno so rejci ravnali po junijskih pokolih: »Potem ko so na pašniku v Lučah nekateri kmetje preživele ovce odpeljali s planin, obstaja bojazen, da bodo na vrsti napadi na teleta in drugo mlado živino.« Ob tem so na KGZS dodali, da rejci drobnice zahtevajo reakcijo pristojnih ministrstev. Prodnikova pa žalostno zaključi: »Žal mi je za vse rejce, ki izgubljajo svoje črede, ker vem, kako se trudijo in ohranjajo tradicionalno kulturno krajino. Prizadeti smo vsi prebivalci kraja, saj vsi skupaj podpiramo dejavnosti domačega kraja.«