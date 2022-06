Zakonca Tuš do vratu v godlji: pogojno obsojena in še mastno morata plačati

Celjsko sodišče je zakoncema Mirku in Tanji Tuš danes izreklo pogojni zaporni kazni zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri prodaji blagovne znamke Tušmobil. Tuš je dobil dve leti pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let, njegova soproga pa pogojno leto dni zapora s preizkusno dobo dveh let.

Tuš mora poleg tega plačati 24 mesečnih obrokov po 18.750 evrov, Tuševa pa bo plačevala dveletne obroke po 3750 evrov mesečno, je dejal celjski okrožni sodnik Marko Brišnik. Izrečeno kazen je predlagalo tožilstvo, saj sta Tuševa maja letos podpisala sporazum o priznanju krivde.

Specializirano državno tožilstvo je zakoncema Tuš in Matjažu Zadravcu, ki je bil v letu 2010 direktor Tuš Holdinga in je na februarskem predobravnavnem naroku priznal krivdo, v obtožnici očitalo zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, ker naj bi v sostorilstvu s prodajo blagovne znamke Tušmobil oškodovali Tuš Holding.

Zakonca Tuš naj bi najprej leta 2011 nase brezplačno prenesla to blagovno znamko in jo nato leta 2016 prodala za 29 milijonov evrov. Kot so ob preiskavah Nacionalnega preiskovalnega urada leta 2017 pisali nekateri mediji, naj bi blagovno znamko prenesla na podjetje Tus Global Group iz Hongkonga, ta pa naj bi bila zelo verjetno v lasti Mirka Tuša in ustanovljena prav z namenom skrivanja pred upniki.

Prav banke upnice naj bi organom pregona tudi prijavile sporne posle, saj so se zavedale, da zakonca Tuš s kupnino najverjetneje ne bosta poravnala svojih obveznosti do skupine Tuš.