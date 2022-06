Zakonca Tuš priznala krivdo

Medtem ko sta sprva krivdo zanikala, sta si Mirko in Tanja Tuš, ki jima je tožilstvo očitalo zlorabo položaja pri gospodarski družbi in pranje denarja, po februarskem priznanju nekdanjega direktorja Tuš Holdinga Matjaža Zadravca očitno premislila. Konec maja sta tako s tožilstvom sklenila sporazum o priznanju krivde.

Tanja Tuš (levo) je pristopila na narok na celjskem okrožnem sodišču.

Zadravec je namreč na celjskem okrožnem sodišču s tožilstvom še pred predobravnavnim narokom sklenil sporazum o priznanju krivde, in sicer zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v sostorilstvu. V času, ko je bila skupina Tuš insolventna, je namreč kot direktor Tuš Holdinga pooblastil odvetniško družbo, da je poskrbela za neodplačni prenos blagovnih znamk skupine Tuš na Mirka in Tanjo Tuš.

S tem naj bi Tuševa pridobila več deset milijonov evrov premoženjske koristi. Zadravec je bil obsojen na osem mesecev zapora. Kazen bo odslužil s 480 urami dela v splošno korist v dveh letih. Poleg tega je moral plačati 5000 evrov v dobrodelne namene.

Obtoženka prišla

Tanja Tuš se je včerajšnje obravnave na celjskem okrožnem sodišču udeležila, Mirko Tuš pa je obravnavo spremljal po videokonferenci iz Brazilije, ker mu njegovo zdravstveno stanje ne dopušča tako dolge in naporne poti. Prav njegovo zdravstveno stanje je menda eden ključnih razlogov, zakaj se je Tuš odločil, da krivdo prizna. »Vem, kaj sem podpisal. Zavedam se posledic. Ampak ko si zdrav, imaš tisoč problemov, ko pa zboliš, imaš samo enega,« je predsedniku senata, sodniku Marku Brišniku, povedal Mirko Tuš.

Po obravnavi je Tušev zagovornik, odvetnik Emil Zakonjšek, dejal, da bi bila situacija bistveno drugačna, če bi bil Tuš zdrav: »Glavni razlog za priznanje krivde je njegovo slabo zdravstveno stanje, je 100-odstotni invalid in v taki situaciji se človeku spremenijo vrednote. Bolj je pomembno zdravje kot vse ostalo. Prepričan sem, da če ne bi bilo te tragične nesreče, bi zadevo na drugačen način reševali.«

S sporazumom je dogovorjena kazen s tožilstvom za Mirka Tuša dve leti zapora s preizkusno dobo treh let, plačati mora še 450.000 evrov. Za Tanjo Tuš prav tako pogojna kazen enega leta zapora s preizkusno dobo dveh let in plačilo 90.000 evrov. Senat celjskega okrožnega sodišča je sporazum o priznanju krivde sprejel. Svoja premoženjskopravna zahtevka sta priglasili tudi oškodovani družbi Tuš Holding in Engrotuš. Tuš Holding predlaga, da Mirko in Tanja Tuš plačata 35,4 milijona evrov skupaj z zamudnimi obrestmi. Engrotuš pa, da se nanj ponovno prenesejo blagovne znamke.

Odškodnina

Narok se bo sicer nadaljeval 22. junija. Opraviti morajo še narok za izrek kazenske sankcije, a senat bo najprej odločal o premoženjskopravnih zahtevkih oziroma odvzemu premoženja, kar ni predmet sporazuma s tožilstvom. Kot je pojasnil odvetnik Zakonjšek, je bila namreč v pogajanjih s tožilstvom izpostavljena skrb, da ne bi Mirko in Tanja Tuš posredno dobila teh sredstev.

Tuš Holding je namreč v 100-odstotni lasti Mirka Tuša, v Engrotušu pa imata Tuševa skupaj 20-odstotni lastniški delež, kot sta pojasnila na sodišču. »V pogajanjih smo zagotovili in tudi dokumentirali, da bodo ta sredstva dobili neposredno upniki in sploh ne bodo prišla na Tuš Holding,« je pojasnil Zakonjšek.