Zakonca odpuščena zaradi lažnega PCT-potrdila

Tisto, kar je generalni direktor slovenske policije Anton Olaj obljubil po nedavnih hišnih in drugih preiskavah pri policistih, ki naj bi imeli lažna PCT-potrdila, se uresničuje. Kar nekaj policistov ali drugih uslužbencev policije je namreč že ostalo brez službe, vse to v zvezi z ugotovitvami posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva, povezanimi s ponarejenimi covidnimi potrdili. Prav od ugotovitev posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva so odvisni nadaljnji delovnopravni ukrepi zoper policiste, ki jih predlagajo vodje enot, v katerih so policisti zaposleni. Končno odločitev o ukrepih zoper njih pa sprejema sam generalni direktor policije Anton Olaj, ki zagovarja ničelno toleranco do zaposlenih, ki izvedejo kaznivo dejanje, saj so taka ravnanja nesprejemljiva v skladu z veljavnimi predpisi in naravo policijskega dela. »V vrstah policije ni prostora za tiste, ki izvajajo nezakonita dejanja, hkrati pa to meče slabo luč na policiste in policistke, ki pošteno in predano opravljajo delo in naloge,« poudarja.

Predkazenski postopek

Brez službe sta v začetku tega tedna tako ostala prva policista z murskosoboške policijske uprave, gre pa za zakonski par. Odpuščena sta bila inšpektor Sektorja uniformirane policije (SUP) in njegova žena, inšpektorica v Sektorju kriminalistične policije (SKP) PU Murska Sobota. Kakšna je nadaljnja usoda omenjenih policijskih uslužbencev iz Pomurja ter vseh drugih njunih kolegov, ki so ali bodo prejeli odpoved pogodbe o zaposlitvi, smo povprašali pri posebnem oddelku specializiranega državnega tožilstva. Skopo so nam pojasnili, da zaradi interesa predkazenskega postopka in varstva osebnih podatkov informacij glede morebitne kazenske ovadbe in kaznivih dejanj ne morejo podati.