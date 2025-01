Zagorelo zaradi pepela?

Skoraj sedem let in pol je minilo od katastrofalnega požara v sortirnici odpadkov v Zalogu pri Novem mestu, zato je bilo v petek popoldne kar nekaj panike med Dolenjci ob informaciji, da je zagorelo v Regijskem centru za ravnanje z odpadki CeROD v Leskovcu pri Velikih Brusnicah, sploh zato, ker je zagorelo v mraku in so se ogenj, dim in sij videli daleč naokoli. A zaposleni in gasilci so odreagirali hitro, tako da jim je uspelo v dveh urah požar pogasiti.

Kot je pojasnil Albin Kregar, direktor CeRODa, je zagorelo v petek okoli petih popoldne na dnevnem odlagalnem prostoru za mešane komunalne odpadke. Sprva so požar poskušali pogasiti zaposleni in varnostnik z večjim gasilnim aparatom, a ta ni zadoščal, zato so takoj poklicali regijski center za obveščanje. Posredovali so poklicni gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto ter prostovoljni gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu in Brusnice, pri gašenju pa so pomagali tudi zaposleni CeRODa z bagrom, prekopali so požarišče in tako omogočili gasilcem, da so pogasili morebitno tlenje.

Gorelo je na površini 400 kvadratnih metrov. Foto: PGD Šmihel

Po besedah direktorja in poveljnika Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto Gregorja Blažiča so sodelovali 4 poklicni gasilci, 8 gasilcev iz Brusnic in 11 iz Šmihela, požar pa se je razvil na površini 400 kvadratnih metrov. Vzrok požara ni znan, so pa zagoreli odpadki, ki so bili na odlagališče dostavljeni tisti dan. Tako Kregar kot Blažič dopuščata možnost, da bi zagorelo zaradi odloženega pepela, ki lahko tli še nekaj dni, čeprav se to ne vidi.

»Zato je pomembno, da pepel najprej damo v kovinske posode, preden ga res ohlajenega odložimo v zabojnik, še bolje pa je, če ga uporabimo na vrtu oziroma kompostu. Večkrat se je namreč že zgodilo, da je zaradi žarečega pepela zagorel komunalni zabojnik, pred leti je zaradi pepela zgorela celo hiša,« je spomnil Kregar. Opozoril je še na en nevaren odpadek, in sicer litij-ionske baterije, ki so v naših telefonih, računalnikih, orodju, vozilih itd. in so lahko, če so poškodovane, še kako nevarne, saj lahko pride do kemijske reakcije in požara. Enega takšnih so na CeRODu preprečili pred kratkim, ko je bila takšna baterija med dostavljenimi smetmi in je začela tleti.