Zagorelo v stanovanju v Mariboru, gasilci našli mrtvega moškega

PU Maribor poročo, da je včeraj ob 11.08 na Koroški cesti v Mariboru zagorelo v stanovanju. Posredovali so gasilci JZ GB Maribor in PGD Maribor, s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, pogasili požar in prezračili prostore. Pri preiskavi stanovanja so našli preminulo osebo in jo predali reševalcem NMP.

Kot so sporočili s policije, gre za 52-letnega moškega. Njegova smrt naj ne bi bila posledica kaznivega dejanja. Kriminalisti zadevo še preiskujejo. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

