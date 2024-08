Zagorelo v kuhinji, reševalci poskrbeli za poškodovano osebo (FOTO)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je poročala, da je ob 12.20 prišlo do požara v kuhinji stanovanjske hiše na Jeruzalemu nedaleč od Ljutomera. Požar so pogasili gasilci PGD Ljutomer, ki so iz objekta odstranili poškodovano pohištvo.

Zagorelo je v kuhinji stanovanjske hiše FOTO: Pgd Ljutomer

Poleg gasilcev in policistov, so na kraju posredovali tudi reševalci NMP Ljutomer, ki so oskrbeli v požaru poškodovano osebo. Policisti (še) niso poročali o vzroku za požar ter o višini materialne škode.