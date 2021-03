Zagorelo sredi noči, ostali so brez elektrike

Malo pred 4. uro je pri naselju Leskovec v občini Novo mesto zagorel drog električne napeljave. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Brusnice so zavarovali območje in pogasili požar.



Zaradi požara je na širšem območju naselja prišlo do izpada dveh transformatorskih postaj in prekinitve dobave električne energije 150 odjemalcem. Za izklop elektrike in odpravo napake je poskrbel dežurni delavec Elektra Ljubljana. Na požarišču so bili policisti, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: