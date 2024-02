Zagorelo je ostrešje hiše

V ponedeljek ob 14.31 je v naselju Mali Cirnik pri Šentjanžu zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Na pomoč so prihiteli gasilci PGD Šentrupert, Sveti Rok, Zabukovje, Veliki Cirnik in Šentjanž in pogasili požar, odstranili ožgane dele ter začasno pokrili poškodovani del strehe s folijo. Poškodovan ni bil nihče, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Policisti so včeraj opravili ogled požarišča in poskušali ugotoviti vzrok za nastanek požara.