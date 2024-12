Zadrogiran, brez vozniške in z ukradeno tablico. A to še zdaleč ni bilo vse ...

Policisti so med opravljanjem nalog na območju Novega mesta v četrtek nekaj po 14. uri zaradi nezanesljive in nevarne vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault clio. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, potem pa avtomobil ustavil in poskušal peš pobegniti.

Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o voznikih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.900 evrov.

22-letnega kršitelja z območja Ljubljane so prijeli in mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost heroina in benzodiazepinov.

Ovadba in obdolžilni predlog sledita

Odrejeni strokovni pregled je kršitelj odklonil. Ugotovili so še, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je bila nameščena ukradena registrska tablica. Zasegli so mu avtomobil in več predmetov, za katere ni znal pojasniti izvora in sumijo, da gre za ukradene predmete. Zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zoper 22-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali tudi kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine. 22-letnika so v preteklem obdobju že večkrat obravnavali zaradi kršitev cestno prometnih predpisov.