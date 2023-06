Začelo se je z razbito šipo na avtu, nadaljevalo z razbijanjem po hiši, končalo pa takole

Črnomaljski policisti so bili v torek zvečer nekajkrat v kraju Lokve zaradi prijav kršitev javnega reda in miru. Začelo se je z razbito šipo na avtu, nadaljevalo z razbijanjem po hiši, zaključilo s plačilnimi nalogi, ki so jih policisti napisali 27-letniku dva, 25-letniku pa enega. Pri posredovanju so uporabili tudi telesno silo, da so razboriteža spravili narazen.

Policisti so posredovali tudi v Mihovici zaradi prijav kršitev javnega reda in miru. Najprej so dopoldne 27-letniku napisali plačilni nalog, ker je žalil soseda, nato pa so nekaj po sedemnajsti uri posredovali v sporu med več osebami zaradi motenja posesti. Vsi postopki še niso zaključeni, policisti nadaljujejo z delom.